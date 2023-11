IA et tech cloud, le nouveau « cœur » de BNP Paribas

En 2023, les plus grandes banques d’investissement jouent à fond la carte de la technologie (au moins l’infrastructure tech) et BNP Paribas ne fait pas exception à la règle. La banque de la rue d’Antin a publié le 26 octobre ses résultats du 3è trimestre, et dans la présentation qui les accompagnait, elle indiquait que la technologie était « au cœur » de son plan stratégique GTS (‘Growth Technology Sustainability’ 🌱), pour 2025. L’infrastructure cloud et l’expérimentation de l’IA sont deux des domaines-clés de cette stratégie.

Au jour des résultats, seules 43% des applications BNP étaient dans le cloud. L’objectif dans les deux ans à venir est de passer à 60%, avec près de 15 000 employés certifiés cloud. En IA, l’objectif de la banque est de doubler le nombre de mises en œuvre de l’IA et elle semble en passe de pouvoir atteindre son but. BNP a actuellement 700 cas d’usage de l’IA, et travaille à 300 cas supplémentaires, dont 26 tirant parti de l’IA générative. Elle prétend également être la première banque européenne (et lasixième mondiale) pour l’embauche de talents spécialisés en IA.

Le recrutement en tech est resté stable en moyenne dans le secteur bancaire, mais BNP semble un peu plus hardie. Sur ses 4 523 postes à pourvoir, 779 sont en technologie, 195 d’entre eux mentionnant le cloud et 335 l’IA. La rémunération des technologues chez BNP pourrait être en hausse ; sur Levels.fyi, la rémunération moyenne d’un ingénieur logiciel aux États-Unis et en Europe est en hausse, de 81,6k $ en 2022 à 88,2k $ (environ 83k €) en 2023.

Les ingénieurs semblent plus encore apprécier le travail chez BNP. Sur Glassdoor, la banque obtient une note moyenne de 3,8 sur 5, mais les technologues lui donnent 4,1. Pour les technologues de première année travaillant à distance, elle va même à l’encontre des standards actuels du secteur, qui prévoient 3 jours ou plus au bureau, en demandant à ses employés d’effectuer seulement 50% de leur temps de travail sur site. On note toutefois qu’elle devient de plus en plus stricte sur les contrôles de la fréquence de travail au bureau.

