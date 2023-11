Au début, même les traders français ne voulaient pas venir à Paris

Matthieu Wiltz, responsable des activités de marché de JPMorgan en France, a confié au Times que JPMorgan avait transféré 300 à 400 personnes à Paris, et que la plupart d’entre elles ne voulaient pas en entendre parler, y compris les Français.

Mais maintenant qu’ils y sont, installés dans la ‘salle des marchés ultra-moderne de JPMorgan à l’arrière de l’illustre bâtiment de la Place Vendôme’, ils sont plutôt satisfaits. Le Times s’est également entretenu avec Zoeb Sachee, le responsable du trading de taux linéaires chez Citi, diplômé de l’Université de Cambridge, et Saverio Michienzi-Rowedder, étudiant suisse de 22 ans qui vient tout juste de rejoindre Citi à Paris. Zoeb Sachee, qui indique sur son compte LinkedIn être toujours en poste à Londres mais s’est en réalité porté volontaire pour être transféré, confie que travailler à Paris revient à faire « le même boulot dans une autre ville. » Saverio Michienzi-Rowedder avoue quant à lui apprécier l’opportunité de pouvoir démarrer sa carrière à Paris et raconte que si on lui avait demandé d’aller à Londres, il aurait sans doute refusé. « Paris est un… centre financier en pleine croissance ; on y sent un vrai dynamisme, » a-t-il confié au Times.

Cet enthousiasme pour Paris tranche avec les récriminations des banques selon lesquelles il est difficile d’y trouver du monde en raison du régime des impatriés, qui propose une franchise de 30% des revenus imposables des expatriés pour une durée de huit ans, mais qui devient caduque dès lors que les bénéficiaires changent d’employeur. Le marché de l’emploi y est donc moins liquide qu’ailleurs.

Et pourtant, les banques sont en croissance.

Arnaud Fomas, responsable France du conseil en banque d’investissement pour Jefferies, a déclaré à The Banker, qu’après avoir décidé il y a trois d’une « expansion significative », Jefferies avait maintenant « environ 45 banquiers installés à Paris, pour moitié des professionnels des salles de marchés, l’autre moitié étant constituée de banquiers ‘d’investissement ».

JPMorgan compte aujourd’hui 900 personnes à Paris, contre 400 pour Goldman Sachs, et 400 chacune pour Citi et Bank of America.

The Times rapporte que selon l’agence Choose Paris Region, chargée de la promotion de la région Ile de France à l’échelle nationale, régionale et mondiale, 5 500 postes ont été créés dans les services financiers à Paris depuis le Brexit. Pourtant, la capitale visait 10 000 créations de postes. On note par ailleurs que 3 000 postes supplémentaires ont aussi été créés à Londres sur la même période, attestant le dynamisme de la capitale britannique.

Photo by Michael Fousert on Unsplash