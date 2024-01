Comment décrocher un poste chez Jane Street

Si vous pensez que les stages et postes au bas de l’échelle en banque d’investissement sont rémunérés généreusement, peut-être devriez-vous vérifier vos bases de comparaison. Jane Street Capital, le géant du trading électronique, a révélé récemment avoir gagné 7 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2023, dont une grande partie a été empochée par ses employés très bien payés.

On ne sait pas vraiment combien Jane Street rémunère ses recrues entrant au bas de l’échelle, et elle ne fait pas le moindre commentaire sur ce point. Les données de Levels.fyi laissent supposer que les nouveaux ingénieurs au bas de l’échelle chez Jane Street sont les mieux payés au monde, et gagnent en moyenne 325k $ (environ 296k €). Les jeunes diplômés en recherche quantitative gagneraient au démarrage 200k £ en salaire de base, 100k $ de prime à la signature et de 100 à 150k $ de bonus lié à la performance. Il se dit aussi, même si le montant n’est pas confirmé, que les stagiaires de Jane Street auraient gagné l’an dernier 64k $ en 11 semaines de présence. 😱

Jane Street affiche une croissance rapide, mais il n’est pas plus facile pour autant d’y décrocher un poste. Alors qu’elle déclarait seulement 845 employés dans le monde sur son compte LinkedIn il y a dix ans, son effectif a plus que doublé, atteignant aujourd’hui 2 073. Au Royaume-Uni par exemple, Jane Street comptait 483 employés en 2022 (la dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles), et les a rémunérés en moyenne 900k $ par tête (près de 700k £). 234 d’entre eux étaient traders, un chiffre en hausse par rapport aux 69 personnes du front office en 2019. Le niveau requis est toutefois très élevé ; il faut avoir à son actif plusieurs stages qui tiennent la route ou afficher un résultat impressionnant aux Olympiades de mathématiques pour attirer son attention… et bien sûr avoir suivi des études dans l’une de ses universités cibles.

Comme le hedge fund de trading quantitatif Renaissance Technologies, Jane Street aime à recruter des candidats intéressés par la finance et l’économie, même si la vraie nécessité est de savoir coder. Jane Street est connue pour coder presque exclusivement en OCAML, un langage de programmation fonctionnel qu’elle utilise pour construire ses propres Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), que vous pouvez observer en action dans ses bibliothèques open source ici. Chez Jane Street, les traders, ingénieurs et chercheurs travaillent tous en OCAML. Pourtant, si elle est très claire sur la nécessité des compétences en codage, elle précise qu’il n’est pas indispensable de savoir utiliser le langage avant un entretien, pas plus que d’avoir la moindre expérience dans d’autres langages de programmation fonctionnels pour décrocher le poste convoité.

Il vous faudra disposer d’une certaine expertise dans le langage de votre choix et – si vous visez les postes les mieux payés du front office chez Jane Street – de la capacité à résoudre quelques casse-têtes diaboliques (en codant si besoin). Jane Street est bien connue pour poser en entretien des questions de type casse-tête de plus en plus difficiles aux candidats en trading quantitatif. Lors de son entretien en 2014, Sam Bankman-Fried avait par exemple eu des questions comme « Quelle est la probabilité d’avoir un joueur professionnel de base-ball dans votre famille ? » ou s’était encore vu remettre une poignée de jetons de poker, sachant que les candidats qui les perdaient tous en jouant par la suite n’auraient jamais décroché le moindre poste dans l’établissement.

Le processus de recrutement de Jane Street a sans doute changé au cours des dix ans écoulés depuis l’entretien de SBF. Fort heureusement, Jane Street fournit régulièrement sur son site des exemples des défis proposés en entretien. Nous en avons sélectionné quelques-uns ci-dessous.

Si vous parvenez à les résoudre, vous serez sans doute une option taillée pour Jane Street. Néanmoins, compte tenu que près de 200 personnes donnent en général la bonne réponse à chacune des questions accessibles sur le site de Jane Street, même une bonne réponse n’a rien d’une garantie d’y entrer… Bonne chance !

Soit un segment de droite aléatoire de longueur D, choisi sur un plan marqué d’une grille en damier infinie (c’est-à-dire une grille carrée dont le côté mesure une unité) Quelle longueur D maximise la probabilité que le segment croise exactement une ligne sur la grille, et quelle est cette probabilité maximale ?

Cliquez ici pour la réponse (en anglais)

Soit un « anneau » de cercles constitué par un ensemble de six cercles de rayon égal, que nous appellerons r, dont les centres se situent sur les six sommets d’un hexagone régulier aux côtés de longueur 2r. Chaque cercle est donc tangent à ses deux voisins et on peut considérer le centre de l’hexagone régulier comme le « centre » de l’anneau de cercles. Soit un cercle C, quelle proportion maximale de l’aire de ce cercle peut-elle être couverte d’anneaux de cercles entièrement compris dans C, qui soient tous mutuellement disjoints et partagent le même centre ?

Vous pouvez soumettre votre réponse sous forme de solution analytique ou chiffrée à six décimales.

Cliquez ici pour la réponse (en anglais)

Deux amis, Alter et Nate, discutent :

Alter : Nate, faisons un jeu. Je choisis un nombre entier entre 1 et 10 (inclus), puis tu choisis un entier entre 1 et 10 (inclus), puis c’est de nouveau mon tour, puis le tien et ainsi de suite. À chaque tour, chacun additionne les nombres qu’il a choisis pour obtenir un total cumulé. Et le premier dont le total égale ou dépasse 100 a perdu. Tu commences.

Nate : C’est pas juste ! À chaque fois que je vais choisir un nombre X, tu n’auras qu’à choisir ensuite 11-X, et je serai coincé à 99 et j’arriverai forcément à un total supérieur à 100.

Alter : OK, soit. Nouvelle règle : aucun de nous ne peut choisir un nombre dont la somme avec le précédent est égale à 11. Toujours toi qui commences. On y va ?

Nate : Heu… Oui.

Qui gagne, et quelle est sa stratégie ?

Cliquez ici pour la réponse (en anglais)

