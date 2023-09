« Je suis associate chez Goldman Sachs et je n’ai aucune envie de travailler du bureau »

Je suis associate en banque d’investissement chez Goldman Sachs et je ne suis pas un grand fan des cinq jours par semaine au bureau.

Je vois bien qu’il y a des avantages à être au bureau tous les jours pour les analysts, mais dès qu’on passe associate ou au-delà, l’intérêt est bien moindre. À ces niveaux, il faut plus de souplesse.

Un associate ou un VP en banque doit être disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, et son volume de travail est énorme.

Tous les matins, j’ai entre 50 et 100 courriels à lire pour commencer ma journée. Il m’arrive parfois de rester coincé à la maison simplement parce qu’il y a trop d’urgences à régler. – J’ai à peine le temps de respirer avant 2 h de l’après-midi. Si on nous impose de venir au bureau cinq jours par semaine, il y aura forcément des choses qui passeront à la trappe. Se déplacer au bureau avant 10 h du matin a un coût. Il faudra prioriser les tâches, et il y aura de la déperdition.

Les cadres supérieurs pourraient nous opposer que les gens venaient au bureau avant la pandémie, mais aujourd’hui, les équipes sont restreintes et les deals reviennent. Quand on est affecté à un deal, on se déconnecte à 2 heures du matin et on a des réunions téléphoniques à partir de 8 h. Est-on vraiment censés venir au bureau dans ce contexte ?

Dans le même temps, la réalité de ce boulot, c’est que la majeure partie de notre travail concerne des deals internationaux. Nos équipes sont disséminées à travers la planète. Même si je suis au bureau, je passe le plus clair de mon temps en visioconférence.

Euan Francis est un pseudonyme.

